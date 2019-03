El drama que vive los venezolanos se acrecienta con cada minuto que pasan sin tener servicio de electricidad. Desde el pasado jueves a las 4:56 p.m (3:56 de la tarde, hora colombiana) se generó una falla que el régimen de Maduro no ha podido solucionar.

A los 17 muertos, confirmados por Juan Guaidó, por falta de diálisis, se sumó este caso extremo que ocurrió en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo.

Una madre llegó con su hija muerta en brazos a la morgue de la ciudad, luego de ir a tres centros médicos donde no pudieron atenderla porque no había luz.

“La doctora me dije que ya terminaron su jornada, como no hay luz. Entonces iba a llevarla a Las Lomas, pero empezó a eructar y de repente se quedó tiesa. Volví corriendo a mi casa a buscarla a mi (otra) hija”, relató la señora en el video difundido en redes.

Con ayuda de la policía llegó hasta otro hospital, pero la suerte fue la misma: “Me dejaron en la puerta y la doctora me dice que no la pueden atender (a su hija), no hay nada“, señaló.

(Pulzo se abstiene de publicar el video por lo sensible de las imágenes, si quiere verlo haga click acá).

Hasta la muerte es indigna en Venezuela. Periodistas locales reportan un fuerte mal olor en las morgues, ante la falta de refrigeración de los cuerpos.

Luego, en las funerarias, muchas aceptan prestar el servicio en el apagón, siempre que los clientes firmen pagarés para asumir los gastos. “Han sido velaciones cortas, de 6 a 7 horas, porque la misma gente al ver que no hay iluminación se va temprano“, dijo Carlos Peña, encargado de una funeraria al este de la ciudad.

Los hospitales que tienen generadores de energía los usan para emergencias. “Esto ha sido horrible. Todo oscuro. Solo funcionan algunas áreas con una planta eléctrica que llevaron porque la del hospital no funcionó“, dijo Sol Dos Santos, de 22 años, quien tiene a su niña hospitalizada en Caracas.