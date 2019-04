En ese lugar hay una famosa formación rocosa conocida como Whitaker Point y fue justamente el punto desde donde cayó Norton. Allí han muerto “varias personas” en los últimos años, aseguró a CBS News Glenn Wheeler, alguacil del condado de Newton.

En entrevista con Sioux City Journal, Wheeler añadió que varios universitarios que estaban con Norton vieron su caída. Según ellos, la joven se resbaló mientras se acomodaba para tomarse una foto.

Sobre la víctima, CBS indicó que ella era originaria de Hot Springs, que estudiaba en Briar Cliff University y era miembro del equipo de voleibol de la institución.

A través de Twitter, el equipo compartió una foto del uniforme que usaba Norton y manifestó tristeza por la “inesperada muerte” de la joven. “La número 22 en la cancha, la número 1 en nuestros corazones”, concluyó.

We are saddened by the unexpected passing of our beloved teammate Andrea Norton. #22 on the court, #1 in our hearts. Thank you for the prayers, calls, texts and emails. As Dre would say: Greater is he that is in you than he that is in the world. 1 John 4:4 #BattleOn pic.twitter.com/PRRJa11Wfs

— Briar Cliff Women’s Volleyball (@Cliff_WVB) April 14, 2019