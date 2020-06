Sin duda es uno de los capítulos de mayor impacto en la relación entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, y en el que se vio involucrada Colombia.

Según John Bolton, este mensaje lo terminó escribiendo en su agenda porque el presidente Trump estaba muy interesado en el impacto que estaba teniendo en la prensa la situación con Venezuela.

La revelación la hizo en el libro de su autoría que se publicará esta semana y que tiene con los pelos de punta a Donald Trump.

En ese mismo fragmento del libro de John Bolton, titulado ‘La habitación donde ocurrió’, también se refiere a las relaciones que tuvo el asesor de Trump con el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo.

“Pocas semanas después, el Canciller colombiano Carlos Trujillo me trajo un paquete de blocs como el que tenía ese día en la sala de prensa, entonces no se me acabaron”, dice el texto.