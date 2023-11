El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de “productiva” la reunión que sostuvo con su homólogo chino Xi Jinping este miércoles en California. Los dirigentes de las dos superpotencias iniciaron su primer encuentro en un año con un apretón de manos en el Jardín Filoli, y culminaron la cita con una caminata por las frondosas áreas verdes de esta propiedad a 40 kilómetros de San Francisco. Pero, después, Biden dio una declaración que sorprendió al mundo.

“Acabo de concluir varias horas de reuniones con el presidente Xi y creo que fueron de las discusiones más constructivas y productivas que hemos tenido”, afirmó Biden en una rueda de prensa en solitario a la salida del encuentro. Pero en esa rueda de prensa, una periodista le preguntó a Biden si aún considera que Xi es un “dictador”. La respuesta desató una airada respuesta de China.

“Bueno, mira, lo es. Es un término que usamos antes”, empezó en su respuesta Biden. “Él [Xi] es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige un país comunista, que está basado en una forma de gobierno completamente diferente a la nuestra“, dijo, y de inmediato tuvo respuesta por parte del gigante asiático.

“Esta afirmación es extremadamente errónea y constituye un acto político irresponsable. China se opone firmemente a ella”, dijo la portavoz de Exteriores, Mao Ning, también en una rueda de prensa. “Cabe señalar que siempre hay personas con motivos ocultos que intentan instigar y socavar las relaciones entre China y Estados Unidos“.

Según Mao, “esas personas son muy conscientes de quién está intentando provocar las relaciones entre China y Estados Unidos” y subrayó que en este aspecto “tampoco tendrán éxito”.

En una recaudación de fondos para su campaña de reelección para las elecciones de 2024 celebrada en junio pasado, Biden llamó por primera vez “dictador” a Xi Jinping, lo que provocó un gran malestar en el gigante asiático. En otro evento de recaudación de fondos el martes en San Francisco y en la víspera de la esperada reunión, el gobernante estadounidense afirmó que China tiene “problemas reales” sin especificar exactamente a qué se refería.

Es de esperar que los dos mandatarios se vean de nuevo esta semana dentro del segmento de alto nivel de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, en inglés), que se prolongará hasta el viernes en San Francisco y a la que asisten también los presidentes de México, Chile, Colombia y Vietnam, además de los primeros ministros de Canadá, Australia y Japón, entre otros.

¿Qué dijeron Xi y Biden? Las frases de la cumbre China-EE. UU.

La reunión entre los presidentes de Estados Unidos China tuvo momentos memorables que quedaron marcados por las palabras que pronunciaron. Acá están unas de las expresiones más importantes en ese cara a cara:

Si nos organizamos… cabemos todos

“El planeta Tierra es lo suficientemente grande para que los dos países tengan éxito”. Xi dijo que hay espacio para Estados Unidos y China, a medida que se acentúa la competencia por el dominio global del siglo XXI.

¿Aló?

“Acordamos que cualquiera de nosotros podía levantar el teléfono, llamar directamente y ser escuchado de inmediato”. Pekín había cortado las comunicaciones militares con Washington después de que la entonces presidenta de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, visitó Taiwán en 2022. La decisión de restablecerlas fue de una “importancia crucial”, consideró Biden este miércoles.

Una relación con historia

“Nos conocemos desde hace mucho tiempo”, le dijo Biden a Xi, con quien pasó varias horas cara a cara cuando ambos eran vicepresidentes de sus respectivos países. “No siempre hemos estado de acuerdo, lo que no es una sorpresa para nadie, pero nuestras reuniones siempre han sido francas y directas”.

También es mi cumpleaños

Biden le pidió a Xi que felicitara de su parte a su esposa Peng Liyuan, una reconocida cantante soprano, que cumpleaños el mismo día que el mandatario estadounidense: el 20 de noviembre. Biden cumplirá 81 años, y Peng 61.

Un avergonzado Xi admitió que por estar tan ocupado con trabajo no tenía presente que la fecha especial estaba a la vuelta de la esquina. Y agradeció a Biden por recordarle, informó un funcionario estadounidense.

Ni frío, ni calor

“China no busca esferas de influencia y no librará una guerra caliente o fría contra ningún país”, afirmó Xi Jinping horas más tarde en un encuentro con empresarios en San Francisco. “Nunca volveremos al camino trillado de la guerra”, agregó el mandatario chino que insistió en que su país no busca “la hegemonía, ni la expansión”.

Más vale un amigo…

“Creo que una vez abierta, la puerta de las relaciones entre China y Estados Unidos, no se cerrará de nuevo”, agregó Xi Jinping en su discurso la noche del miércoles ante una audiencia llena de empresarios. “China está lista para ser un socio y amigo de Estados Unidos”, agregó.

