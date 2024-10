Por: RFI

Además de Kamala Harris y Donald Trump, cinco candidatos se presentan a las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre. Entre ellos está Jill Stein, ecologista y propalestina, que podría quitarle votos a la candidata demócrata, ayudando así a ganar a su rival republicano.

En unas elecciones presidenciales abrumadas por el duelo Trump-Harris, Jill Stein no tiene mucho peso: apenas un 1%, según los sondeos. Pero la candidata del Partido Verde está en las boletas allí donde la victoria está en juego -excepto en Nevada- y los pocos miles de votos que podría cosechar allí podrían costarle muy caros a Kamala Harris en lo que promete ser una elección reñida sin precedentes. Más concretamente en Pensilvania, Wisconsin y Michigan, tres estados fundamentales del “cinturón del óxido” en los que la ventaja de la demócrata sobre su rival republicana se ha reducido a menos de un punto.

Esto es suficiente para despertar dolorosos recuerdos para los demócratas de las elecciones presidenciales de 2016, cuando la misma Jill Stein obtuvo 31.072 votos en Wisconsin y 51.463 en Michigan, es decir, más que los 22.748 y 11.000 votos que permitieron a Donald Trump ganar los dos estados -y en última instancia las elecciones- frente a Hillary Clinton. Un escenario similar se había producido dieciséis años antes, cuando el entonces candidato del Partido Verde, Ralph Nader, privó al demócrata Al Gore de la victoria en los estados clave de New Hampshire y Florida, lo que permitió a George W. Bush ganar por una nariz.

Contra la guerra

Según un estudio realizado en agosto por el Council on American-Islamic Relations (CAIR), Jill Stein está incluso por delante de Kamala Harris entre los votantes árabes-musulmanes de Michigan y Wisconsin, muy críticos con el apoyo incondicional de la administración Biden a Israel en su guerra en Gaza y Líbano. “Los demócratas no pueden ganar sin el apoyo de la comunidad musulmana. Esta comunidad ha abandonado su redil y no volverá, a menos que los demócratas decidan que es más importante para ellos ganar las elecciones que perpetrar un genocidio”, afirma la ex médica de 74 años en una entrevista a la revista Newsweek, mientras que Kamala Harris pide un alto el fuego al tiempo que se niega a detener las entregas de armas al Estado judío.

Su discurso le valió a Jill Stein el apoyo de David Duke, antiguo líder del supremacista blanco Ku Klux Klan. “Es la única candidata que se opone claramente a la guerra en Oriente Próximo y Ucrania”, dijo a principios de esta semana en su programa de radio, juzgando que esta postura iba en detrimento del “poder judío”. La candidata rechazó inmediatamente esta alianza impía, calificando a David Duke de “troll racista” necesitado de atención.

Pero la candidata del Partido Verde, comprometida con el medio ambiente y la justicia social, atrae más allá del electorado árabe-musulmán. “Es probable que atraiga a los votantes más jóvenes, muy de izquierda, críticos con el apoyo de Washington a Israel y con la política económica de la administración Biden, y decepcionados por la falta de avances en materia de derechos civiles. En otras palabras, los que se manifestaron en los campus en primavera”, explica Vincent Michelot, profesor de historia política de Estados Unidos en el Instituto de Ciencias Política Sciences Po Lyon. Y aunque descalifica a republicanos y demócratas, calificándolos de “especuladores de la guerra a sueldo de Wall Street”, es contra la vicepresidenta contra quien centra sus ataques la licenciada en Harvard, señala el New York Times.

Los demócratas a la ofensiva

Aunque no hay certeza de que los votantes de Jill Stein se pasen a Kamala Harris si su candidata se retira, el bando demócrata ha pasado a la ofensiva para recuperar los preciados votos que acusa a Jill Stein de intentar desviar. Desde el 12 de octubre, los telespectadores de Pensilvania, Wisconsin y Michigan, así como los abonados a los canales de cable nacionales, pueden ver en sus pantallas un anuncio del Comité Nacional Demócrata en el que se advierte contra el voto a Stein, el primero dirigido a una candidata de un tercer partido en esta campaña electoral. El clip de 30 segundos muestra la cara de la ecologista transformándose en la de Donald Trump, mientras una voz en off comenta: “Un voto a Stein es en realidad un voto a Trump”.

Para concienciar a los jóvenes votantes, la organización Voters of Tomorrow ha publicado dos videos en TikTok en los que acusa a Jill Stein de haber dado la victoria a Donald Trump en 2016 y de querer volver a hacer lo mismo este año. “Mientras dice ser una defensora del clima, Jill Stein se está burlando del hecho de poner en la Casa Blanca a alguien cuya administración revirtió más de 100 regulaciones medioambientales y se alejó del Acuerdo de París”, critica la joven, que aparece en la imagen, a la candidata verde, tildándola de “estafadora”.

Denunciando el duopolio que ejercen los partidos Republicano y Demócrata sobre la política estadounidense, el Partido Verde defiende su derecho a existir. “Un voto a Jill Stein no es un voto a Donald Trump”, protestó su director de campaña en la NBC. “Es un voto a favor de lo que exigen los estadounidenses: utilizar el dinero de nuestros impuestos para satisfacer las necesidades urgentes de la gente, no para financiar guerras interminables y genocidios”.

Por su parte, Donald Trump saborea el momento. “Me gusta mucho Jill Stein”, dijo el empresario, burlón, en un mitin en Filadelfia en junio.

¿Quiénes son los candidatos del “tercer partido” en las elecciones presidenciales de EE.UU.?

Además de Jill Stein, hay cuatro candidatos del “tercer partido” que aspiran a la Casa Blanca. Al igual que la representante del Partido Verde, cuya postura antibelicista comparte, el independiente Cornel West podría robar algunos votos a Kamala Harris. Este filósofo de 71 años, autor de varios libros sobre la raza, ha enseñado en Yale, Harvard y Princeton. Apoyó a Barack Obama en 2008 antes de convertirse en uno de sus críticos más acérrimos. Este año se presenta en tres estados clave: Michigan, Wisconsin y Carolina del Norte.

Chase Oliver, 32 años menor que él, representa al Partido Libertario. Su activismo comenzó hace más de veinte años contra la guerra de Irak. Candidato al Senado por Georgia en las elecciones de mitad de mandato de hace dos años, este año es el único candidato de un “tercer partido” presente en los siete estados donde se decidirá la elección presidencial. Pro-armas, pro-aborto y pro-LGBT, también está a favor de la legalización del cannabis y de la abolición de la Reserva Federal.

Randall Terry, del Partido de la Constitución, se presenta como candidato “provida” en trece estados, entre ellos tres indecisos: Wisconsin, Michigan y Carolina del Norte. El radicalismo de este activista de 65 años podría atraer a los votantes que consideran a Donald Trump demasiado blando en el tema del aborto.

Presentado durante mucho tiempo como el tercer candidato en estas elecciones presidenciales, el candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. anunció en agosto que “suspendía” su campaña para apoyar a Donald Trump. Sin embargo, su retirada se consideró demasiado tarde en los estados de Wisconsin y Michigan, donde el nombre del sobrino del presidente asesinado John Fitzgerald Kennedy figurará en las papeletas electorales.

