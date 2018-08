La mujer, cuya identidad no ha trascendido, regañó a una niña de unos 5 años y a su madre, las dos extranjeras, por sentarse en una de las sillas del vagón. Al ver el injustificado rechazo, los demás pasajeros que iban en el metro repudiaron el regaño, dice El País. Iram Martínez, el fotógrafo que grabó el momento, describió la situación:

“Estaba en la línea 5, cogí el tren en la estación de Chueca y, cuando paró en Callao, subió una mujer con su hija de 5 años. La madre sentó a la niña y, entonces, una mujer empezó a increparle diciéndole que no podía ocupar el asiento porque no había pagado”.

Luego del rechazo de la mujer, que había llamado “sinvergüenza” a la agredida, los demás pasajeros intentaron, sin éxito, hacerle ver que estaba equivocada con el reclamo. “Sinvergüenza usted, maleducada, racista”, le respondió una joven que iba a su lado y que, al ser señalada con el índice por la controvertida pasajera, agregó:

“No me manotee y no me toque. Racista usted que dice que esa mujer no tiene derecho a estar aquí”.