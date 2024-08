Hasta el lugar se han desplazado cien bomberos que luchan por contener las llamas, y no se ha declarado ningún herido, por el momento.

Un incendio se declaró el sábado en el tejado del histórico edificio Somerset House, un centro de arte situado en el corazón de Londres. Hasta el lugar se han desplazado cien bomberos luchaban para contener las llamas, y según informó el centro de arte londinense indicó en X, el edificio había cerrado sus puertas durante la intervención de los bomberos: “Todo el personal y el público se encuentran a salvo”, agregó. Por el momento se desconocen las causas del incendio.

“Quince camiones y alrededor de cien bomberos han sido enviados para combatir el incendio en Somerset House. Los equipos están tratando de apagar el fuego localizado en una parte del tejado del edificio”, escribió en X el servicio de incendios de Londres. Según las autoridades, no se ha declarado ninguna persona herida.

Somerset House is currently closed due to a fire which has broken out in one small part of the building.

All staff and public are safe and the site is closed. The London Fire Brigade arrived swiftly and we’re working very closely with them to control the spread of the fire.

— Somerset House (@SomersetHouse) August 17, 2024