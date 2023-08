El número de muertos por un incendio forestal que arrasó un histórico pueblo de Hawái se elevó a 53, mientras miles de personas se han quedado sin hogar, informaron el jueves las autoridades locales.

Los fuegos han asolado más de 800 hectáreas de terreno en dos islas del archipiélago de Estados Unidos y han obligado a la evacuación de miles de personas, algunas de las cuales corrieron a lanzarse al agua para protegerse de las llamas.

El gobernador del estado, Josh Green, informó la tarde del jueves que miles de personas han perdido sus viviendas por culpa de la emergencia y que las autoridades trabajan para alojarlas. Más temprano, Green alertó que se espera que la cifra de víctimas mortales de estos incendios aumente “muy significativamente”, hablando del “peor desastre natural” en ese estado norteamericano.

Los fuegos comenzaron en la madrugada del martes y su rápido avance puso en peligro viviendas, empresas y servicios públicos, así como a más de 35.000 personas en la isla de Maui, informó en un comunicado la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái.

El fuego arrasó la localidad de Lahaina, en la costa oeste de Maui. “Gran parte de Lahaina en Maui quedó destruida y cientos de familias locales fueron desplazadas”, indicó Green, al alertar que el 80% de la ciudad había desaparecido.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran las brasas destruyendo esta localidad turística, densas columnas de humo tiñendo el cielo de negro y varios barcos atracados en Lahaina también en llamas.

