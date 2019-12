green

Entre comentarios exagerados, argumentos engañosos y datos erróneos, el rotativo neoyorquino resaltó y señaló en total 19 imprecisiones en el texto que le envió Donald Trump a Nancy Pelosi, criticando todo el proceso de juicio político de destitución que se ha venido llevando a cabo en los últimos meses en su contra.

“Esto es engañoso. La llamada telefónica de Trump con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania se produjo el 25 de julio. La Casa Blanca publicó una transcripción reconstruida de esa conversación el 25 de septiembre, después del anuncio de una audiencia formal de juicio político”, aseguró el impreso.

Según Trump, la transcripción de la conversación entre ambos presidentes estuvo disponible de inmediato. Además, afirmó en el documento que esta “fue mal citada, mal caracterizada y tergiversada fraudulentamente”.

Por otro lado, el mandatario estadounidense aseguró en varios pasajes del texto que “se le han negado los derechos más fundamentales otorgados por la Constitución”. Incluso, manifestó que los demócratas no le han permitido tener “el derecho a presentar pruebas, tener su propio abogado presente, confrontar a los acusadores y llamar e interrogar a los testigos”.

Sin embargo, The New York Times afirmó con respecto a esto que no se requiere ni en la Constitución ni en las reglas de la Cámara en pleno que “el investigado llame a testigos o presente contraevidencia”.

“Además, la Cámara votó a fines de octubre para permitir que los abogados de Trump interroguen a los testigos una vez que la audiencia de juicio político se traslade al Comité Judicial. Pero la Casa Blanca se negó a participar”, añadió el rotativo.

Finalmente, el Times puntualizó que el mandatario estadounidense entregó varios datos erróneos en esta carta. Por ejemplo, el diario señaló que es falsa la afirmación de Trump sobre el testigo con el que se iniciaron las investigaciones en su contra.

“El relato del denunciante de la conversación entre el Sr. Trump y el Sr. Zelensky es bastante exacto, basado en la transcripción reconstruida publicada por la Casa Blanca” precisó el periódico neoyorquino.

Este miércoles la Cámara de Estados Unidos en pleno, de mayoría democráta, está votando por las dos acusaciones, “abuso de poder” y “obstrucción al trabajo del Congreso”, en contra de Donald Trump.

De ser aprobado el juicio político de destitución en el senado, Trump sería el tercer presidente en la historia de EE. UU. en enfrentar dicha situación, luego de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. El republicano Richard Nixon, involucrado en el escándalo ‘Watergate’, prefirió renunciar en 1974 antes de sufrir este estigma.