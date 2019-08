“Un hombre fue detenido como sospechoso de haber causado graves lesiones corporales y trasladado a la comisaría”, precisó Scotland Yard y añadió que aún debe determinar “las circunstancias exactas” de esta agresión.

La policía, alertada poco después de las 1:00 p.m. (Hora local), acordonó la zona, donde encontró, al frente de la iglesia St John’s, el cuchillo con el que el delincuente apuñaló al hombre y una maleta.

Police have cordoned off St John's, Smith Square, near the Home Office. A combat knife, rucksack and other items can be seen on steps here, as police continue to investigate a stabbing at the Home Office pic.twitter.com/7P3IibYKSw

— Mark White (@skymarkwhite) August 15, 2019