Esta semana se hizo viral un video en redes sociales en el que se ve a una mujer de tez blanca que le hace reclamos a un afroestadounidense mientras llama a la policía, con el pretexto de que el hombre, ornitólogo (que observa aves), la estaba atacando.

El caso se presentó esta semana en el Parque Central de Nueva York, y al parecer la mujer entró en cólera porque Christian Cooper le dijo (con cortesía) que le pusiera correa al perro que la ciudadana Amy C. estaba paseando, pues la señalización del parque así lo manda.

El asunto terminó con que la mujer fue desmentida y luego su empresa, la financiera Franklin Templeton le canceló su contrato de trabajo por su actitud presuntamente racista contra Cooper.

Por ello, en una entrevista con The New York Times, Cooper pidió a quienes ahora acosan a la mujer por el incidente que no hay que arruinarle la vida, pues es suficiente con que haya perdido su empleo.

“Cualquiera de nosotros puede cometer un error, no necesariamente un error racista. Y recibir esa marea de críticas en tan corto tiempo seguro que duele, tiene que doler”, dijo el observador de aves.

En otra entrevista, esta vez con CNN, Cooper dijo: “Creo que su disculpa es sincera. No estoy seguro de que en esa disculpa ella reconozca que aunque no sea ni se considere racista, ese acto en particular fue definitivamente racista”.

Este es el video del desafortunado episodio, que le significó a la mujer quedarse sin empleo en plena pandemia:

Amy Cooper was walking her dog off lead in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be on a lead at all times, when Christian Cooper (an avid birder) politely asks her to put her dog on a lead. The rest is horrific (and racist). pic.twitter.com/3qziozur8F

— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) May 26, 2020