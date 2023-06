El hecho habría sucedido en Brooklyn. El sujeto abordó a una mujer de 35 años, y sin mediar palabra metió su mano en el pantalón corto tocándola de una forma indebida. Ella venía transitando por el andén y él con paso ligero la alcanzó y la ultrajó como si nadie lo estuviera viendo.

La Policía de Nueva York publicó en su cuenta de Twitter el video de la agresión solicitando información para hallar al hombre que ha causado revuelo en todo el país.

Aquí el clip que evidencia cómo sucedieron los hechos:

🚨WANTED for FORCIBLE TOUCHING: Do you know this guy? On 6/28/21 at approx 8:10 PM, in front of 361 Stagg St in Brooklyn, the suspect tackled a 35-year-old female, reached into her shorts and forcibly touched her. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/HNYkIJpGQR

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 1, 2021