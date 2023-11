Una caleña fue víctima de feminicidio en España. La mujer fue identificada como Carolina Vivas Castañeda, de 39 años, quien en su pasión por recorrer el mundo llegó a este país, en donde vivió durante tres años.

En exclusiva para el Noticiero 90 Minutos, Liliana Salazar, prima de la víctima, entregó más detalles sobre este hecho.

“Caro llegó a radicarse en España más o menos desde el 2021. Ese año conoció a este señor, aprendió a hacer esa técnica de maquillaje permanente, trabajaba con eso y trabajaba también en un restaurante, ya después de que entabló una relación con él, ya no pudo volver a trabajar”.

Liliana manifestó que al comienzo todo pareció normal con él, pero con el paso de los meses todo cambió.

“Ellos estuvieron aquí a comienzos del 2022. Realmente, como estaban apenas empezando, él era una persona callada. No sé si normalmente era así o si era porque apenas estaba conociendo a la familia. Se casaron durante el 2022 y sé que a comienzos del 2023 empezó todo este sufrimiento para Caro porque este hombre no la dejaba salir, permanecía encerrada y él todo el tiempo estaba ahí con ella, vigilándola. Si iba la hermana, nunca las dejaba solas. Era un maltrato y una intimidación constante, pero nos enteramos ya más o menos en el mes de marzo de todo esto caso”.

Cuando la situación se agravó, Carolina lo denunció y se escapó, pero, al parecer, no era el fin del sufrimiento.

“Ella logra irse con la hermana, del apartamento donde ella estaba, pone la denuncia, ella estuvo con acompañamiento policial y todo, pero este hombre le insistió mucho, que le quitara la demanda porque él podría perder la patria potestad de sus hijas, entonces que no le hiciera pues ese daño, entonces ella accedió, quitó la denuncia y volvió con él”.

Aunque el hombre le prometió mejorar e ir a terapia para “cambiar”, esto no fue así.

“Siempre fue lo mismo y luego ella ya no volvió a poner la denuncia, sino que ella ya luego se separó nuevamente, se cambió de región y este señor obviamente la seguía persiguiendo y acosando hasta que ya decidió acabar con ella”.

Liliana señaló que, además del constante acoso, las amenazas de muerte y acabar con su vida eran también recurrentes.

Liliana habló un poco de los hechos ocurridos el día del crimen de Carolina.

“El viernes él estuvo donde ella vive, intentando ingresar a la fuerza al apartamento de ella. Carolina estuvo encerrada todo ese tiempo. Él tapó incluso las cámaras de seguridad como para que no lo vieran, pero los vecinos al ver el escándalo y que ella le gritaba que se fuera, que la dejara en paz, y él diciéndole que regresaran. Los vecinos le dijeron que se fuera porque o sino iban a llamar a la Policía. El tipo después de un tiempo se fue, pero la esperó en la calle a que ella saliera. Lo que dicen es que ella salió precisamente a hacer nuevamente la denuncia y ahí fue donde él la atacó”.

El agresor está detenido y las investigaciones avanzan, pero no hay una respuesta concreta.

La familia de la mujer pide al Gobierno colombiano ayuda para que se esclarezca este caso, que deja a una caleña sin vida.

“Como familia queremos que la Cancillería nos ayude, porque es un país en el que se desconocen las leyes totalmente y no queremos que el día de mañana este señor pueda alegar con una enfermedad mental y con eso se excuse. No hemos tenido comunicación con la Cancillería no nos ha dicho nada. La alcaldía de la región donde fue el asesinato si han dicho que van a brindar apoyo a la familia”.