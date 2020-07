Antes del inicio del juego se vivió el lanzamiento de honor por parte del inmunólogo Anthony Fauci, el rostro médico más popular de la lucha contra la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, señala el Daily Wire.

Por ejemplo, este trino con el video de la acción dice: “El lanzamiento inicial de Fauci es tan preciso y disciplinado como su conocimiento y predicciones sobre el virus chino”.

Fauci’s first pitch was about as accurate and disciplined as his preparations and predictions for the China Virus

Por su parte, los beisbolistas de ambos equipos protagonizaron este jueves una protesta contra el racismo hincando una rodilla en el suelo antes del inicio del primer partido de la temporada de las Grandes Ligas (MLB).

Los jugadores llevaron a cabo este gesto de apoyo al movimiento ‘Black Lives Matter’ (La vida de las personas negras importa) durante 20 segundos antes de que sonara el himno estadounidense, que escucharon de pie frente a las gradas vacías del estadio Nationals Park de Washington, como lo muestra este trino:

Today, and every day, we come together as brothers. As equals, all with the same goal – to level the playing field. To change the injustices. Equality is not just a word. It’s our right!

Today we stand as men from 25 nations on 6 continents.

Today, we are one. pic.twitter.com/vKUGdRfwgQ

— MLB (@MLB) July 23, 2020