El uso de este tipo de aparatos en Estados Unidos ha aumentado en los últimos años, para controlar los encuentros entre los uniformados y civiles, luego de varios casos de disparos fatales a personas desarmadas, cuenta The New York Times.

Un policía realizaba su turno de media noche en la zona de Staten Island, cuando se dio cuenta de que le salía humo de la cámara. El hombre botó el dispositivo al piso y segundos después, este explotó, detalla el medio estadounidense.

James P. O’Neill, comisionado de la Policía de Nueva York, suspendió el uso y la distribución del modelo de cámara: “Nada es más importante que la seguridad de nuestros oficiales y equipar a la N.Y.P.D. con el mejor equipo es una prioridad principal”.

EXCLUSIVE: Nearly 3,000 NYPD body cameras pulled after one explodes in a @NYPD121Pct https://t.co/tH9R93gmX8 pic.twitter.com/SRRSmb10B6

— Myles Miller (@MylesMill) 21 de octubre de 2018