Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia averiguó sobre las razones por las que retuvieron a Greeicy Rendón y Mike Bahía en el aeropuerto de Lima, la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú explicó lo siguiente:

“La alerta de impedimento de salida había sido elevada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) argumentando que, aun cuando la presentación que se había planeado fue cancelada, los artistas ingresaron como turistas, realizaron cobros, y adelantaron las acciones publicitarias del evento”.

Y “hasta tanto la SUNAT no expida la Constancia de Cumplimento de Pago de Obligaciones Tributarias de Artistas Extranjeros, no podrá levantarse la alerta de impedimento de salida”, añadió el boletín de prensa de la Cancillería colombiana.

Además, se aclaró que la entidad que tiene facultades para emitir la constancia solo opera de lunes a viernes. Es decir, hasta mañana se podrá gestionar la salida de Greecy Rendón y Mike Bahía.

La pareja de artistas colombianos se iba a presentar en el Urban Latin Fest de Lima la noche de este sábado. No obstante, la presentación se canceló debido a un “incumplimiento del contrato” por parte de los empresarios del evento, aclaró Greeicy en su cuenta de Instagram. Los cantantes aclararon que no dieron el concierto porque los organizadores no tramitaron sus visas de trabajo.