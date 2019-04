“Queremos exigir primero un fe de vida de Roberto y luego que se exija su liberación, porque Roberto está secuestrado”, declaró a los periodistas Romy Moreno, la esposa de Marrero, a su salida de un encuentro con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Moreno detalló que expuso al secretario general el caso de su esposo y “todas las incongruencias” que considera que lo rodean.

“Tememos por su vida, porque ya tenemos muchos días sin saber nada“, apuntó la mujer, quien puntualizó que desde “este secuestro” no han podido verlo ni hablar con él.

“Ya hace una semana que ni siquiera sus abogados pueden verlo“, lamentó Moreno, quien calificó de “muy positivo” el encuentro con Almagro.

Moreno se declaró dispuesta a acudir ante organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y The Washington Office on Latin America (WOLA), para hacer todos los contactos a su alcance para exigir la “pronta liberación, para hacer presión y para que sepan que este ataque al presidente Juan Guaidó el mundo lo está viendo”.

Moreno aseguró que su familia teme que la situación de su esposo se alargue y que le “pase algo”. “Está incomunicado. No sabemos de él. Tememos por su integridad física, por las condiciones de derechos humanos, cómo está recluido, todo es muy preocupante realmente“, subrayó.

Por su parte, Belén Marrero, hermana del dirigente opositor y quien acompañó a Moreno durante el encuentro, alertó de que la defensa de Marrero no ha podido hablar con él, sino que lo “vieron pasar”, y denunció que tampoco han tenido acceso al expediente en su contra.

“Todo esto no es un tema jurídico, no es constitucional, está fuera de la ley, está fuera de todo tipo de orden jurídico, por lo tanto es un caso político y es un secuestro político“, sentenció Belén, que también exigió una “fe de vida” de su hermano al alegar que llevan nueve días sin saber de él.

“Los abogados lo vieron, pero no saben cómo están sus condiciones físicas, no sabemos de Roberto, no tenemos idea de si está bien, qué está pasando con él. Exigimos que se le permita ver a sus abogados y saber de él”, insistió.