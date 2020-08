Los hechos sucedieron cuando un grupo de agentes allanaron una discoteca de Lima, donde 120 personas participaban en una fiesta clandestina. Según las autoridades, las edades de las víctimas oscilan entre los 20 y 30 años.

Rosario Sasieta, ministra de la Mujer, informó que de las trece personas fallecidas doce eran mujeres. “Nunca debió ocurrir esto. Estamos en medio de una pandemia. Pido la máxima sanción para los dueños de la discoteca”, agregó.

De acuerdo con los medios locales, los familiares de las víctimas llegaron hasta la morgue de la capital peruana para identificar los cuerpos.

“Aún no traen el cadáver de mi hija. Me enteré que murió asfixiada esta mañana. Desde hoy en adelante no hagan fiestas. No tengo dinero para sepultarla”, afirmó Gregoria Velásquez, madre de Maryori Salcedo (una de las fallecidas).