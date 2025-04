En la tarde de este jueves 24 de abril de 2025, se registró un nuevo tiroteo en un local del condado de Miami-Dade, en Estado Unidos. Según las autoridades, este hecho criminal dejó un sospechoso muerto y varias personas heridas, además de un importante despliegue de las autoridades norteamericanas en la zona.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de Southwest 72nd Avenue con la 45th Street, exactamente en un concesionario de carros llamado Priced Right Motors, Inc. Según NBC Miami, los oficiales arribaron con armas y escudos de protección para rodear el edificio y reducir al sospechoso.

#SAFETY ALERT: 🚨 Due to heavy police activity on an active investigation, SW 70th – 75th Avenue from SW 40th – 48th Street is currently closed. STAY OUT OF THE AREA and seek alternate routes. pic.twitter.com/JMe8HhNU48

— Miami-Dade Sheriff’s Office (@MiamiDade_SO) April 24, 2025