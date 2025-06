Una discusión que parecía insignificante casi termina en tragedia en la madrugada del pasado sábado 31 de mayo, en Florida (EE. UU.). Según informó la cadena local Fox 35 Orlando, un hombre identificado como Calvin Gilbert, de 55 años, fue arrestado después de disparar un arma de fuego contra otro sujeto por una disputa relacionada con una cerveza de cinco dólares (unos 20.000 pesos colombianos).

El incidente ocurrió a las afueras del bar McCabe’s, ubicado en Amelia Avenue, cerca de las 2:00 de la mañana. De acuerdo con lo publicado por el medio mencionado, Gilbert había conocido a la víctima esa misma noche y se habían hecho amigos. En algún punto de la velada, le compró una cerveza, pero más tarde, ya fuera del establecimiento, lo confrontó para exigirle el reembolso del dinero que había gastado.

A Florida man was denied bond Monday morning after allegedly shooting outside a DeLand bar over a $5 drink. Calvin Gilbert, 55, faces charges including attempted first-degree murder and using a firearm while under the influence. https://t.co/zgO0qn4VPU

— FOX 35 Orlando (@fox35orlando) May 26, 2025