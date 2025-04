El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que la imposición de nuevos aranceles por parte de Washington a Pekín la semana anterior fue la razón por la cual China supuestamente “echó por tierra un acuerdo” para la venta de la popular aplicación TikTok.

Trump había extendido el viernes el plazo para que TikTok encontrara un comprador no chino y así evitar su prohibición en Estados Unidos, otorgando 75 días adicionales para concretar una solución. Esta prórroga se dio un día después de que su administración impusiera aranceles adicionales del 34 % a todas las importaciones provenientes de China.

Trump: We had a deal pretty much with TikTok, not a deal but pretty close and then China changed because of tariffs. If I gave a little cut in tariffs it approved the deal 15 minutes which shows you the power of tariffs. pic.twitter.com/yW9mSdfdx7

— Acyn (@Acyn) April 6, 2025