Un senador de la oposición demócrata en Estados Unidos fue expulsado por la fuerza el jueves de una conferencia de prensa por la secretaria de Seguridad del gobierno de Donald Trump en Los Ángeles, mientras intentaba interrumpirla.

“Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria” Kristi Noem, declaró, antes de ser empujado fuera de la sala por dos hombres.

"If that's what they do to a United States Senator with a question, imagine what they can do to any American that dares to speak up."

Noem estaba dando una conferencia de prensa sobre las operaciones del gobierno para arrestar migrantes que en la última semana desencadenaron manifestaciones y el despliegue de militares ordenado por el presidente Trump.

“Es una de las personas más decentes que conozco”, dijo el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, sobre Padilla.

“Esto es indignante, dictatorial y vergonzoso. Trump y sus tropas de choque están fuera de control. Esto debe terminar ya”, escribió en redes sociales.

"If this is how this administration responds to a Senator with a question, you can only imagine what they're doing to farmworkers, to cooks, and to day laborers throughout California and across the country."

We will hold this administration accountable. pic.twitter.com/ijy3FRVbWx

— Senator Alex Padilla (@SenAlexPadilla) June 12, 2025