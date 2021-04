Los CDC, además, estipularon que las personas vacunadas y que completaron el periodo de inmunización pueden comer, caminar o asistir a pequeñas reuniones sociales en exteriores sin utilizar tapabocas.

La experta justificó esta decisión ya que en estas situaciones puede haber personas no vacunadas y que tengan alguna comorbilidad que las haga susceptibles de desarrollar complicaciones, si se contagian de este virus respiratorio.

El organismo enfatizó que este relajamiento de las directivas solo se aplica a personas que han recibido las dos dosis de las vacunas que requieren un refuerzo o una del compuesto de una inoculación y que han adquirido la inmunidad pasadas dos semanas.

“Si usted está completamente vacunado, puede comenzar a hacer muchas cosas que había dejado de hacer por la pandemia”, resumió el organismo.

En Estados Unidos ーdonde han muerto más de 569.000 personas por la pandemiaー al menos 95,8 millones de personas han recibido las dos dosis necesarias de las vacunas de Pfizer/BioNtech y Moderna o la inoculación de una sola dosis de Johnson & Johnson, lo que corresponde a un 30 % de la población.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, resumió la situación diciendo que la conclusión es “clara”. “Si usted está vacunado puede hacer más cosas, de una forma más segura, tanto en exteriores como espacios cerrados”, indicó en un discurso en el que celebró el “impresionante” progreso del país en la batalla contra la COVID-19.

