En medio de una discusión familiar, un joven mató a su hermana en la noche de Navidad, luego de confrontar a su hermano por saber en quién gastarían más dinero en regalos. Los hechos ocurrieron en Estados Unidos.

Abrielle Baldwin es la víctima fatal de una discusión familiar en nochebuena. Hermana de Damarcus, un joven de catorce años, quien la mató de un disparo en Navidad mientras peleaba con su hermano Darcus, de quince años de edad.

Según informó el medio estadounidense CBS la discusión inició horas antes de la noche, cuando, en medio de compras navideñas, ambos empezaron a decir quien de los dos recibiría más regalos. Según el sheriff del condado de Pinellas, “tenían una disputa familiar sobre quién obtenía qué y qué dinero se gastaba en quién”.

En ese momento, y para acabar con la situación, hasta la madre de los dos jóvenes intervino.

Según la usuaria de X (antes Twitter) @belema, “Un niño de 14 años ha sido arrestado por matar a su hermana durante una pelea de Noche buena por quién tenía más regalos. Abriel Baldwin, de 23 años, recibió un disparo en el pecho de su hermano…”

A 14-year-old boy has been arrested for killing his sister during a Christmas Eve row over who had more presents.

Abrielle Baldwin, 23, was shot in the chest by her sibling in Florida’s Pinellas County, police said. She had her 10-month-old son in a carrier at the time. pic.twitter.com/bXp6KWOJDe

— Belema (@BelemaMhart) December 28, 2023