Una gran mayoría de estos votantes de Estados Unidos critica la postura de la administración del presidente demócrata respecto a Israel y la guerra en Gaza. A pesar de los repetidos llamamientos durante las manifestaciones de apoyo a Palestina, Joe Biden no ha pedido un alto el fuego y sigue dando un apoyo inquebrantable al Estado judío.

Para Maya, la decisión está tomada. En 2024, no votará a Joe Biden. Sin embargo, en 2020, esta estadounidense de origen palestino y toda su familia, se ofrecieron voluntarios para la campaña del candidato demócrata contra Donald Trump, quien le lleva la delantera a Biden en encuestas para las próximas elecciones en EE. UU.

(Lea también: Diseñadora colombiana se declaró culpable ante justicia en EE. UU.; negó tráfico de pieles)

Pero para ella, la actual guerra en Gaza lo ha cambiado todo: “Sus políticas, su apoyo inquebrantable a Israel es, para mí, antiestadounidense y lo contrario de nuestros valores estadounidenses. Nuestros impuestos no deberían financiar un régimen de apartheid”. Maya no está sola en esta opinión.

Según una encuesta reciente, menos del 17 % de los votantes árabes o musulmanes siguen apoyando a Joe Biden, a quien Gustavo Petro le reclamó, y a otros líderes, por permitir guerra entre Hamás e Israel. En 2020, esta cifra era del 65%. “Sin alto el fuego, no hay voto”, una advertencia que se repite por doquier en las manifestaciones de apoyo a Palestina, como aquí en Manhattan. Con su keffiyeh al cuello, Joey está enfadado con la gestión de la situación por parte de Joe Biden.

El joven de origen libanés no tiene pelos en la lengua: “La forma en que nos tratan, eso es lo que piensan de nosotros. No nos quieren, no nos escuchan y no nos ven como iguales. Dejaré de votar a quien no defienda la igualdad para todos. Y ha perdido a toda mi familia”. Su familia vive en Pensilvania, un estado clave donde cada voto cuenta.

El voto de Alí tampoco será para Joe Biden, quien cree que se alcanzará un acuerdo con Hamás sobre rehenes estadunidenses. El iraquí-estadounidense denunció las declaraciones del Presidente y de miembros de su administración: “Sólo hay que ver lo que dijo la portavoz de la Casa Blanca. Comparó las manifestaciones a favor de Palestina y de los derechos humanos con los manifestantes supremacistas de extrema derecha de Charlottesville. Es una comparación muy peligrosa cuando se afirma querer combatir la islamofobia. Para mí, es una locura y es sencillamente despreciable”.

(Vea también: Biden le puso la cereza al pastel de cumbre con Xi Jinping: le dijo otra vez “dictador”)

Como muchos otros, Alí tiene intención de votar a Cornel West, que se presenta como candidato independiente: “Nada me hará cambiar de opinión sobre votar a Joe Biden. Nunca más. Y este es un movimiento real dentro de la comunidad árabe y musulmana”.

“No conseguirá nuestros votos”, dijo recientemente la diputada electa palestina Rashida Tlaib, representante de Michigan, un estado con una gran población árabe y musulmana que ganó Joe Biden por un estrecho margen en 2020.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.