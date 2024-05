Este viernes 31 de mayo, murieron por lo menos 14 personas en acciones armadas de Estados Unidos y el Reino Unido en Yemen. Así lo anunciaron medios de televisión de los rebeldes hutíes.

La operación sería una represalia a los recientes ataques contra barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, de acuerdo a información recogida por la agencia AFP.

“El balance de mártires muertos en los ataques aéreos estadounidenses y británicos contra la estación de radio Al Hodeida y el puerto de Salif subió a 14 muertos y más de 30 heridos”, indicó la cadena Al Masira.

🇺🇸🇬🇧🇾🇪‼️🚨Breaking: America & the UK target the radio building in Al Hudaydah province, Yemen on 31-05-2024.

