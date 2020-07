The New York Times advierte que la sola idea es inconstitucional y que requeriría de un prolongado debate en el senado y la cámara de ese país (la cámara es de mayoría demócrata, completamente opuesta a Donald Trump).

Otro de los obstáculos es que la cita con la democracia no se podría posponer indefinidamente, pues está escrito que el presidente electo debe jurar el 3 de enero y posesionarse el 20 de enero, y esas son fechas aún más inamovibles que las mismas elecciones, reporta el ‘Times’.

Este trino de un abogado estadounidense explica por qué la sola sugerencia de Trump es inviable:

🚨Trump cannot delay the election. Only Congress, through a new law could do so. In any event, per the US Constitution his term expires noon on January 20. That cannot be moved, period.https://t.co/hqg8j1vGZD https://t.co/K7Cxt3Q2qJ

— Marc E. Elias (@marceelias) July 30, 2020