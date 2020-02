green

Debido a que Abdullah Mohammed –protagonista del conmovedor video junto a su hija de 3 años– no habla muy bien inglés, un oyente, identificado como Franco, se contactó con la emisora y se ofreció a ser las veces de traductor.

“Franco no sabe la salvada que nos ha dado. Estoy inmensamente agradecido por su ayuda. En verdad, gracias por salvarnos”, manifestó Luis Carlos Vélez en medio del complicado diálogo con Mohammed.

Al final, la entrevista continúo y el equipo periodístico dirigido por Vélez pudo charlar con Abdullah sobre la situación que actualmente se vive en Siria, en medio del conflicto armado interno.

“Mi hija y mi familia están bien. Pero la niña no está yendo al colegio porque las bombas no lo permiten. Por eso, me tocó inventarme este juego. Le digo que son fuegos artificiales y que no hay que llorar sino que tenemos que alegrarnos”, señaló Mohammed en el espacio radial.

Cabe recordar que el video de Abdullah y su hija hizo que muchas personas los relacionaran con la historia de ‘La vida es bella’, película dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, en la que un padre hace creer a su pequeño que el campo de concentración nazi es un juego de supervivencia.

De acuerdo con las Naciones Unidas (ONU), al menos 900.000 personas han sido desplazadas forzosamente desde el primero de diciembre de 2019, debido a la terrible situación que se presenta al noroeste de Siria.