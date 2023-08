Cada 30 de agosto se celebra el Día Internacional de los Desparecidos, una fecha marcada en rojo en el calendario de México, donde el año pasado desaparecieron en el país al menos 27 personas cada día. Desde Jalisco, el estado más golpeado, llegan testimonios de desesperación.

Desde 2011, cada 30 de agosto se celebra el Día Internacional de los Desparecidos a instancias de las Naciones Unidas, que aprovecha la fecha para hacer balance y transmitir a los gobiernos de los países miembros la necesidad de unirse para que el número de desapariciones forzosas remitan.

México es muchos días al año la tierra de los desaparecidos. El año pasado desaparecieron en el país al menos 27 personas cada día, según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. En las horas y días previos a este Día se han celebrado conmemoraciones por los desaparecidos en varios puntos del país. Así como está ocurriendo en Venezuela, donde la unidad de búsqueda avanza para encontrar a las personas.

Testimonios desde Jalisco

Jalisco es el estado más castigado por las desapariciones: 13.335 hasta mayo de 2022 por delante de Tamaulipas, el segundo en esta lista de la geografía de la desesperación.

Familiares y colectivos tomaron las calles para exigir justicia. Allí acudió Héctor Flores. Su hijo desapareció en 2021 y critica la solitud con la que se encuentran las familias en estos casos: “No hay una política de contención. No los están buscando en vida. Están dejando solo que las familias encontremos en fosas a nuestros familiares.

A la marcha de Guadalajara también acudió Alejandra Cruz, una madre de 40 años. Hace dos desapareció su hijo: “Pasan los días y no sé nada de él. No tengo ni un mensaje ni una llamada que me pueda dirigir al lugar donde pueda estar él. Nada de nada. Ha sido demasiado”.

Voces desesperadas que se encuentran abandonadas por los poderes públicos.

Los manifestantes solicitaron, entre otras cosas, que se les brinde información y apoyo para agilizar las investigaciones que tienen la Fiscalía de Justicia y la Fiscalía General de la República.