Ciudadanos en Italia piden justicia por el triste asesinato de Giulia Tramontano, de 29 años, y el bebé que esperaba en lo que era su séptimo mes de embarazo; al parecer, el responsable sería su novio y padre del pequeño, quien la habría asesinado porque ella se enteró que él le era infiel.

(Le puede interesar: Dos espías italianos y uno israelí murieron en un misterioso naufragio; investigan el caso)

Medios locales informaron que la joven fue reportada como desaparecida el pasado domingo, algo muy inusual en ella, quien se desempeñaba en la gestión de apartamentos en Milán de una empresa inmobiliaria.

Fue la familia quienes realizaron la denuncia luego de que el novio de Giulia, Alessandro Impagnatiello, de 30 años (reconocido barman), confirmara la desaparición. Sin embargo, rápidamente se convirtió en el principal sospechoso.

El padre del bebé que venía en camino y que murió junto a su mamá, confesó que fue él quien la mató, al no soportar tanta presión. Indicó que la mató a puñaladas, sacó su cuerpo del apartamento con ayuda de otra persona y luego la trató incinerar. Finalmente, abandonó el cadáver y le dijo a las autoridades dónde lo dejó.

(Lea también: Embarazada perdió a su bebé y luego tuvieron que amputarle las piernas; sufrió accidente)

“No estamos ante un solo asesino, sino ante un asesino que se enfrentaba a la persona que decía amar y que llevaba en su vientre al niño que estaba a punto de nacer, un niño que la ley aún no reconocía como tal, por tanto, el asesinato es de la mujer, pero en realidad se trata de un feto que quizás con una cesárea pudo haber nacido solo. Y no solo no dudó en matar, sino que atacó el cuerpo intentando quitárselo de encima prendiéndole fuego”, expresó el general de brigada comandante general de los Carabineros, Iacopo Mannucci Benincasa.