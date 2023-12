Un hombre murió luego de consumir una bebida energizante. Este caso, acontecido en Florida, Estados Unidos, tiene demandada a la empresa de la cual se expidió este consumible. No es la primera vez que entra a litigio.

Aunque a nivel mundial, las bebidas energizantes son muy consumidas por muchas personas, lo cierto es que puede presentar un riesgo para la salud si se consume con regularidad. Es por ello que en diferentes ciudades, el consumo a menores de edad está restringido. Con el fin de evitar que en el futuro tengan problemas cardiacos. Sin embargo, existen casos en los que personas mueren luego de consumir este producto, como un hombre que en Florida, murió luego de tomar una bebida energizante. Fue identificado como Dennis Brown y su caso ha tomado relevancia.

(Lea también: Aprenda a preparar la sangría perfecta: paso a paso de la refrescante bebida)

Gracias a la demanda de este tipo de producto, son muchas las empresas que lo producen. Cada una de ellas utiliza una fórmula con la que realizan los diferentes tipos de consumibles que deben tener advertencia de sus ingredientes. Pero, este tipo de bebida no puede ser consumida por todos, dado que, quienes tengan alguna enfermedad cardiaca, pueden ver alterada su salud por sobre estimular el cuerpo. Eso fue lo que le ocurrió a Brown. Además, explican por qué algunas personas tienen dolor de cabeza cuando beben vino.

Hombre murió por tomar bebida energizante

Él sufría de presión arterial alta, un trastorno de deficiencia cromosómica y TDAH. Era un consumidor de Panera Bread, empresa que fue demandada luego de su muerte. Según se conoció, el hombre caminaba de una tienda hacia su casa cuando cayó en la acera y murió por un paro cardíaco. Todo se habría dado por su consumo de limonada con aditivo de panera.

La demanda fue presentada por la madre del fallecido y sus hermanos, quienes aseguran que la empresa no advierte a sus clientes que sus bebidas están cargadas con cafeína, razón por la cual Brown la consumía con regularidad, creyendo que se trataba de una bebida común y corriente. No obstante, Panera Bread asegura que defiende la calidad de sus productos y que no es una demanda con fundamentos.

No es la primera demanda

Ya anteriormente, esta empresa había sido demandada por una pareja, padres de Sarah Kats, quien era estudiante. Ella murió luego de consumir una bebida de esta compañía. De hecho, en octubre, se reveló la fórmula que Panera Bread utilizaba: según la información, a cada bebida de 30 onzas, se le agregaba 390 miligramos de cafeína, algo que supera los estándares y puede afectar la salud de los consumidores.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, por día, un adulto sano debe consumir hasta 400 milígramos de cafeína.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.