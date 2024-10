En las últimas, Edmundo González, quien reclama por aparente fraude electoral en Venezuela, se pronunció sobre las recientes denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro.

Se trata del testimonio de varias madres que denuncian que sus hijos menores de edad continúan presos y han sido sometidos a tortura y violaciones de derechos humanos.

“Es necesario que el mundo escuche el testimonio de las madres de niños apresados, torturados y ahora llevados a un juicio sin base ni razón. ¡Son niños! ¡Por Dios!, indicó González desde su cuenta de X.

Asimismo, Machado, días antes, había repudiado este tipo de persecución contra los menores de edad, a quienes defendió asegurando que ellos solo luchan por sus derechos.

“¿Cuánta maldad puede haber en una persona y en un régimen para torturar a niños y jóvenes“? No importa lo que hayan hecho; y estos solo reclamaron su derecho a ser libres”, afirmó la líder.

Es necesario que el mundo escuche el testimonio de las madres de niños apresados, torturados y ahora llevados a un juicio sin base ni razón. ¡Son niños! ¡Por Dios! ¿Quien apoya a violadores de DDHH? ¡Ojo! https://t.co/giRj6acXBF — Edmundo González (@EdmundoGU) October 4, 2024

María Corina Machado habló sobre las actas que entregó el Centro Carter

En diálogo con la W Radio, Machado se mostró decidida a seguir luchando para que se reconozca el posible triunfo de González en los pasados comicios electorales del 28 de julio.

“Este es el estado de terror que está sembrando Maduro hoy y es la realidad que el mundo conoce. No puede decir que no”. Esto no tiene vuelta atrás y no queda otra opción que poner toda la presión interna y externa sobre Nicolás Maduro para que entienda el costo de permanecer en el poder”, indicó Machado.

Además, la dirigente política se pronunció sobre las actas originales que presentó el Centro Carter el pasado miércoles 2 de octubre, las cuales darían fe del triunfo de la oposición.

“Todas estas declaraciones e informes que se han presentado en estas últimas semanas son muy valiosas porque dan pie a las próximas acciones”.

Escuchen, por favor, estos testimonios de las madres de los muchachos secuestrados por Maduro. La maldad es la esencia de este sistema, y la violencia, lo único que les queda. Todos tenemos que luchar por cada uno de ellos y lograr su liberación. Venezuela entera está unida… https://t.co/nba3ZlpoSf — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 4, 2024

