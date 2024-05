Desde primera hora de este domingo, hay consternación en todo el mundo ante la desaparición del helicóptero en el que se movilizaba Ebrahim Raisi, presidente de Irán.

(Vea también: Siguen buscando helicóptero en el que iba presidente de Irán; hay preocupación en Teherán)

Las unidades de búsqueda arribaron a la región de Dizmar, cerca de la ciudad de Varzaghan, lugar en el que se encontraron los restos de la aeronave.

Sobre el tema, AFP conoció la declaración de Pirhossein Koolivand, jefe de la Media Luna Roja, que expuso a detalle que el helicóptero fue encontrado a primera hora del lunes, aunque de momento, el panorama no es positivo.

Según Koolivand, los equipos de emergencia avanzan hasta el punto del siniestro para verificar realmente cuál es la situación.

“El helicóptero ha sido encontrado. Ahora estamos avanzando hacia el helicóptero. La situación no es buena”, citó AFP.

También, AFP conoció que la televisión estatal iraní señaló que no hay “Ninguna señal” de vida, no obstante, no hay confirmación oficial desde el lugar del siniestro.

Lee También

“En este momento, no hay ninguna señal que muestre que los pasajeros del helicóptero están vivos”, afirmó este medio después del hallazgo del aparato que se estrelló contra el flanco de una montaña.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.