En un lamentable incidente ocurrido en la ‘Garganta del Diablo’, una peligrosa zona costera en São Vicente, Brasil, dos ‘influencers’ brasileñas perdieron la vida. Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 años, y Beatriz Tavares da Silva Faria, de 27, fallecieron después de que la lancha en la que se desplazaban se volcara, según informó La Nación.

Las autoridades informaron que no llevaban puestos los chalecos salvavidas, ya que según sus acompañantes, prefirieron no usarlos para no afectar sus fotografías. El suceso ocurrió después de que las ‘influencers’ y cuatro acompañantes partieran de una celebración en São Paulo el 29 de septiembre.

El capitán del bote, que tenía una capacidad oficial de cinco personas, aceptó llevar a un pasajero más de lo permitido. Durante el trayecto, las condiciones marítimas adversas comenzaron a afectar la estabilidad de la embarcación. Según relatos de uno de los sobrevivientes, las fuertes olas empezaron a llenar la embarcación de agua, y aunque el capitán intentó evacuar a sus pasajeros, la embarcación terminó por volcarse, lanzando a todos al agua.

Uno de los sobrevivientes mencionó que logró salvarse gracias a que pudo vestir rápidamente su chaleco salvavidas y se aferró a una roca. Después del accidente, un intenso operativo de rescate se llevó a cabo. Los Bomberos Marítimos de Brasil encontraron a Beatriz Faria sin vida a la deriva, mientras que el cuerpo de Aline Moreira de Amorim fue descubierto en la playa de Itaquitanduva, arrastrado por la corriente, una semana después del suceso.

Qué dice la Policía de Brasil sobre la muerte de las ‘influencers’

La Policía de São Vicente aún investiga los detalles del accidente para determinar si hubo imprudencia o negligencia involucrada en las muertes. Aline, madre de una niña y aficionada a compartir sus experiencias marinas en redes sociales, y Beatriz, modelo y entrenadora de crossfit, habían publicado contenido en sus redes sociales poco antes de la tragedia, dejando así testimonio de sus últimos momentos felices antes del fatídico desenlace.

