Al menos 103 personas murieron este miércoles 3 de enero de 2024 y más de 140 resultaron heridas en el hecho, según informaron fuentes oficiales iraníes.

El servicio de emergencias de Kerman dijeron que el “atentado terrorista” ocurrió cuando miles de personas se concentraban en el cementerio para recordar a Soleimani, considerado en Irán como un mártir de la revolución y que falleció en 2020 en un ataque estadounidense con drones en el aeropuerto de Bagdad, capital del país.

Servicios médicos citados por la televisión iraní PressTV indicaron que la cifra de fallecidos por las explosiones es muy probable que aumente, dado el número de heridos en condición crítica que están llegando a los hospitales de la ciudad.

Tanto la agencia de noticias Tasnim, vinculada al cuerpo de los Guardianes de la Revolución como la agencia oficial IRNA (gubernamental) indican que dos bolsas cargadas con explosivos que detonaron a control remoto fueron las responsables de la masacre.

Además, varias personas resultaron heridas en una estampida que se produjo tras la primera detonación.

El ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, dijo en declaraciones recogidas por la televisión pública que los culpables de este ataque recibirán “pronto” una “respuesta aplastante” e indicó que estos ataques con bomba son “la continuación de varios planes para matar civiles inocentes” en ceremonias públicas en todo el país, “muchos de los cuales los impidieron los servicios de seguridad”.

