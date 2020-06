green

Lo hizo en una entrevista con Fox News en la que, entre otros temas, mencionó el caso de George Floyd que ha desatado decenas de protestas en el país norteamericano en contra del racismo y los abusos de la policía contra la población de color.

“Bueno, en el caso de George Floyd, no hay nada que decir. Vi eso … Realmente no pude verlo durante tanto tiempo, fueron más de ocho minutos. ¿Quién podría ver eso? Pero no se vuelve más obvio o no se pone peor que eso”, le dijo Donald Trump al informativo, como se puede escuchar en el video que aparece al final de esta nota, a partir del minuto 6:00.

El presidente añadió que el oficial de policía que se arrodilló en el cuello de Floyd parece tener “algunos grandes problemas”, aunque nunca mencionó directamente el nombre de Chauvin, oficial que salió en libertad bajo fianza la semana pasada y recibiría una millonaria pensión, así sea condenado.

Sin embargo, defendió a los uniformados, pues, según él, no son “tratados justamente”, y hasta comentó una nueva teoría que llegó hace poco a sus oídos sobre lo que ocurrió en la trágica muerte de Floyd: “El abogado de los policías dijo que él [el policía] escuchó un ruido de arma, como de un tiro, y vio un destello en frente de él”, pero aclaró que no necesariamente cree en esa hipótesis, que deberá ser estudiada por la justicia, la misma que determinará cómo fallar en el sonado caso.