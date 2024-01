El expresidente estadounidense Donald Trump fue condenado este viernes 26 de enero a pagar 83,3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por difamarla, luego que lo acusó en 2019 de haberla abusado, anunció el juez al término de las deliberaciones del jurado.

Esta cantidad, muy superior a los 10 millones que reclamaba la escritora y periodista, se desglosa en 65 millones de dólares por daños e intereses, 11 millones por reparación por afectar su reputación y 7,3 millones de compensación financiera.

(Vea también: Biden da por hecho que Trump será su rival por la presidencia: “Democracia está en juego”)

Tras poco más de dos horas de deliberaciones, el jurado concluyó que Carroll sufrió más que “daños nominales” y Trump actuó de manera “maliciosamente, por odio, mala voluntad, o rencor, vengativamente, o en indiferencia, imprudente o deliberada” contra la escritora y experiodista.

“¡Absolutamente ridículo!…. apelaré”, reaccionó en su plataforma Truth Social, donde volvió a calificar el juicio de “caza de brujas” orquestada por el presidente demócrata Joe Biden para impedir su regreso a la Casa Blanca en los comicios de noviembre. También arremetió contra el “sistema judicial fuera de control”.

(Vea también: Ya van dos estados que vetan a Trump para primarias: “No está cualificado para presidente”)

En mayo del pasado año, otro jurado había hallado culpable al republicano de agresión y difamación, condenándolo a pagar 5 millones de dólares a Carroll. El magnate apeló el fallo.

Donald Trump ordered to pay $83.3 MILLION.

Trump supporters better go check their inboxes, I’m sure the Trump fundraising email to “fight the woke mob” is waiting for you. 😂

FACT: Donald Trump raped E. Jean Carroll. pic.twitter.com/2eM1PKlTof

— Ryan Shead (@RyanShead) January 26, 2024