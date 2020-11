A través de su cuenta oficial de Twitter, el funcionario etíope confirmó que fue puesto en confinamiento preventivo y que por el momento no ha presentado ningún tipo de sintomatología de la enfermedad.

Tedros, igualmente, aseguró que seguirá trabajando desde su casa en Ginebra (Suiza), donde se encuentra la sede central del organismo, encargado de dictar las regulaciones sanitarias mundiales y supervisar su cumplimiento.

Desde que el coronavirus surgió en China en diciembre pasado, el funcionario ha estado al frente de los esfuerzos de la máxima autoridad de la ONU en materia de salud para frenar la pandemia, que ha dejado cerca de 1,2 millones de muertes.

El aislamiento de Tedros coincide con el aumento de casos y hospitalizaciones en Suiza, con Ginebra como una de las ciudades más afectadas, situación que obligó al gobierno regional a dictar un confinamiento leve durante cuatro semanas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por último, puntualizó que en ningún momento el director general ha sido diagnosticado con el COVID-19. Asimismo, no ha entregado mayores detalles del tipo de contacto que tuvo con la persona infectada.

Contrary to some incorrect reports, @DrTedros hasn't tested positive for #COVID19. He has been identified as a contact of a person who tested positive.

Dr Tedros is feeling well and is in self-quarantine as a precautionary measure, in line with WHO protocols. https://t.co/dDjh9ZTDcN

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 2, 2020