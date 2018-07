Aunque aclaró que, “de momento, el periódico no tiene ninguna intención inmediata de cobrar por los contenidos”.

“Hay diferentes sistemas. Hay periódicos que ponen muros de pago, hay otros que tienen suscriptores por un producto que al final acaba siendo abierto… Hay modelos muy distintos. Iremos adaptando, iremos pensando qué es lo que nos conviene a nosotros, pero de momento es simplemente un proyecto”, explicó Gallego-Díaz, primera mujer en ese cargo, en entrevista con AFP.

A la pregunta ¿cómo encontrar el equilibro económico con la digitalización?, Gallego-Díaz respondió: “Es verdad que la publicidad en la web no es capaz de alcanzar los niveles de volumen de negocio de la prensa en papel de los años 80. No obstante, el periodismo de calidad es caro”.

La nueva directora del periódico más importante en lengua española dijo también que “es difícil” saber si va a desaparecer algún día la versión en papel de ese diario, “pero lo que es evidente es que el papel sufrió un declive grande en todo el mundo. Yo no creo que eso quiera decir que desaparezca. Quizá sí, quizá no. Quizá no desaparece y se mantenga como un cierto producto, pero no con las grandes tiradas que tuvo en el pasado, eso no”.

“La transformación digital es imprescindible. No es una cuestión de voluntad, sino de necesidad”, agregó. “Tenemos que ser capaces de incorporar cada vez más modos de expresión cercanos hacia esta gente joven que sabe utilizar los medios digitales, y darles un video, audio, podcasts, darles los elementos que ellos utilizan ya”.

Advirtió, eso sí, que se hará siempre respetando las normas del medio. “No vamos a hacer en el móvil, en la web, algo que no sea El País. Hacemos El País adaptándonos al soporte necesario, pero hacemos nuestro periodismo, no vamos a renunciar a eso jamás”.

También aclaró que los periódicos ofrecen una visión de la realidad: con datos, con expertos, con gente capaz de ordenar la información y ofrecerla a los lectores en la web, pero con un valor añadido. “Los jóvenes se informan muchísimo por la web, creen que están muy bien informados porque están continuamente recibiendo muchas informaciones. Pero tener muchas noticias no es estar bien informado. Estar bien informado es que estas noticias te vienen en un contexto y con una seguridad, que han pasado controles de verdad y que son verdad”.

Y sobre las críticas relativas al cambio de línea editorial de El País, acusado de alejarse de su tradicional posicionamiento de centro-izquierda, dijo: “No somos un periódico de izquierda, de derecha o del centro, sino un periódico que tiene siempre una visión progresista. A lo largo de los últimos años hemos estado tan absorbidos con el tema de la transformación digital que a veces quizás un grupo de lectores se han sentido más lejanos del periódico, por su línea editorial. Queremos conectar con la gente progresista de este país; tenemos una visión progresista y queremos defenderla”.