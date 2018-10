View this post on Instagram

Ledezma le responde a @globovision desde EVTV – – Durante el programa especial #LaMañanaEVTV el ex alcalde metropolitano de Caracas en el exilio afirmó que “no estoy involucrado en nada que me pueda abochornar” en respuesta al titular que el canal de noticias @globovision publicó este jueves. – Ledezma aseguró que prevalecerá la verdad, además agregó que no hay ninguna mancha en su conciencia ni en su persona. – Esta entrevista la podrá ver completa en nuestro canal de Youtube: EVTV Miami