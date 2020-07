Un comunicado de Fox News citado por Business Insider revela que la denuncia de que Henry habría acosado a una compañera de trabajo fue recibida el pasado 25 de junio; desde ese momento, el periodista fue suspendido mientras la cadena realizaba una investigación, que para infortunio del presentador del programa America’s Newsroom resultó negativa.

A partir de ese momento, las directivas terminaron el contrato con el comunicador, como se aprecia en este trino con el comunicado del canal.

Ed Henry was terminated following an investigation into sexual misconduct. Here’s the internal memo from Fox: pic.twitter.com/jrBqJKL1En

— Aidan McLaughlin (@aidnmclaughlin) July 1, 2020