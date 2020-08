green

Durante su sermón en una parroquia del municipio de Visconde do Rio Branco, Lopes, el religioso dijo estas desafortunadas palabras que quedaron en video: “Hay algunos católicos que tienen salud, tienen todo y dicen: ‘Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna [contra el coronavirus]’. Espero que no aparezca una vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue”.

El hecho fue registrado por medios internacionales, como Antena 3, que destaca que el video que grabó un feligrés se volvió viral en redes sociales, al tiempo que cita otra de las perlas del cura: “Porque hay personas que no tienen ningún problema, que no están en el grupo de riesgo. Eso significa que esas personas no tienen fe”.

Este trino contiene el video (en portugués) del repudiado sermón:

Pároco da Paróquia de São joão Batista, em Visconde do Rio Branco/MG, desejando a morte de fiéis que evitam a missa devido ao COVID. É uma conduta inadmissível. Esse miserável tem que responder por isso. Espalhem até chegar nos lugares certos. pic.twitter.com/IPgctxrYD2 — O Georges (@GeorgePlural) August 24, 2020

Las reacciones de usuarios de redes no se hicieron esperar, como este de una mujer, recogido por Ecuavisa:

“¿Participar en una misa en la que el sacerdote desea la muerte de las personas durante el distanciamiento social? ¡Fuera! ¡Querido sacerdote, son miles de muertos en Brasil y millones en el mundo!”.

Luego de muchos comentarios de ese estilo, el sacerdote se vio obligado a grabar un video en el que ofrece disculpas a su comunidad, como informa El Universal de México:

“Queridos amigos, ante el alboroto que provocó el desafortunado comentario que hice al final de la misa del domingo pasado, vengo a aclarar y pedir disculpas, a retractarme”, dijo mientras que explicaba que la gente que lo conoce sabe que es defensor de la vida.

Y luego reconoció que como todo ser humano se equivoca, señala el medio mexicano: “Espero que esto quede claro y estoy seguro de que ustedes, que tienen buen corazón, reconocerán mi error y me perdonarán. Recen por mí, yo también soy débil y también soy un pecador”.