En medio de la decepción generalizada por el trámite de la cédula digital en Colombia, la explicación de Carlos López, CEO de Working Ask, acerca de la visa americana parece oportuna para evitar confusiones.

El experto aclaró que no existe un plazo para pedir cita después de que la visa americana fue negada, a pesar de que se ha especulado con un tiempo específico para esa solicitud de trámite.

“Otro mito de la calle dicen que uno tiene que esperar 6 meses, pero eso es completamente falso”, remarcó en la primera parte de su explicación sobre un documento que ya no es necesario en algunos casos por un programa.

López, que explicó cuál es un buen perfil para la visa, dejó claro que es determinante cumplir con esas especificaciones para evitar que haya una nueva negación, aunque eso no implica necesariamente un periodo puntual.

“Puedes presentarte al otro día si realmente consideras que realmente no fue analizado objetivamente tu perfil lo importante y yo digo a las personas no hay ningún tiempo no son 6 meses ni un año ni dos años usted puede presentar de una si usted de verdad logra encontrar cuál fue el motivo real de la negación y consideras que la apreciación del cónsul estuvo errada pero no hay un tiempo específico”, aclaró.