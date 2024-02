El nuevo informe global sobre corrupción rajó a casi todos los países de América Latina, principalmente por la falta de independencia del poder judicial.

Con los puntajes más bajos de la tabla, el Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, presentado por Transparencia Internacional dejó a Venezuela con 13 puntos y Nicaragua con 17, como los países en los que más corrupción hay de la región.

Ambas naciones han sido el foco de Latinoamérica durante los últimos años debido a que son gobernados por los regímenes de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respectivamente.

Al estar liderados por Gobierno poco democráticos, en Caracas y Managua reinan la corrupción, las violaciones masivas a Derechos Humanos y las restricciones a la libertad de prensa, entre otros hechos que empeoran su percepción de corrupción.

El índice de Percepción de Corrupción le da a cada nación un puntaje de entre 0 y 100 puntos. A mayor puntaje, menor percepción de corrupción.

