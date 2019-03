“Mi convicción no me permite rendir honores a quien se manifiesta contra minorías sexuales, mujeres e indígenas”, explicó el presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido por la Democracia (izquierda), aclarando que cuando se trata de una visita oficial, y no de Estado, “el Senado no tiene obligación de participar”.

La decisión de Quintana, segunda autoridad del país, fue apoyada por el vicepresidente de la cámara alta, Alfonso de Urresti, quien calificó al mandatario brasileño como “un peligro para la democracia de Brasil y la región”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, también se restó de la invitación, al igual que al menos otros cinco parlamentarios de la oposición.

“Creo que es muy importante que Chile valore el peso y el prestigio que tienen las relaciones internacionales. Lo considero un desaire a uno de los principales socios y aliados de Chile”, criticó este miércoles el canciller Roberto Ampuero.

“No se trata de darse gustitos personales, aquí de lo que se trata es de preservar, impulsar y profundizar las buenas relaciones que tenemos con países que son muy cercanos al nuestro. Llamo, una vez más, a la oposición a mirar la política exterior con altura de miras”, agregó el diplomático.

Para esta comida oficial en el palacio presidencial de La Moneda, el gobierno de Sebastián Piñera había cursado 90 invitaciones, entre dirigentes políticos, empresarios y parlamentarios de todos los sectores.

Bolsonaro arribará a Chile el jueves, tras su histórica visita a Estados Unidos, donde el martes se reunió con Donald Trump. El viernes participará en Santiago de un foro de mandatarios de Suramérica destinado a formar una nueva agrupación regional, mientras que el sábado inicia su visita oficial en el país.

Antes del almuerzo, Bolsonaro asistirá a un encuentro empresarial organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).