La empresaria colombiana Angélica Cortés ha sido conocida porque habría facturado ya cerca de los 1.8 millones de dólares vendiendo rosas en Dubái., caso similar al connacional que vende mazorcas en París.

Por esta razón, la misma empresaria pasó por los micrófonos de ‘W fin de semana’ para contar toda su historia.

“Me he venido preparado hace muchos años, no es que uno llegue y comience a facturar. He sudado bastante”, explicó inicialmente.

Contó que todo comenzó porque se fue a ese país e hizo “un análisis de mercado para saber qué podía montar, tenía una empresa en Colombia sobre eventos de lujos, pensé que esa empresa podía resultar acá, pero con flores”.

Y así, que pensó qué era lo mejor que había en Colombia y “dije ‘flores, tenemos café, flores y esmeraldas entonces con algo se tiene que hacer’”.

Explicó que “inicialmente traíamos flores, como inicié en la pandemia no comencé con un local sino por venta online. Lo que hice fue que le di una vuelta a todo lo que había en el mercado y dije ‘esto es lo que no hay y esto es lo que se necesita’”.

Enfatizando al tiempo que Dubái ahora mismo está creciendo a un nivel exponencial, es un país que está en auge y da muchas oportunidades”.

“Yo trabajo para Cartier, mis cajas las hace la misma empresa que le produce a Cartier”, explicando que su línea de producto es “de lujo”.

“No facturo con rosas, hago más evento”, concluyó.

