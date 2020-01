Valeria dialogó con el programa ‘Sigue La W’, de esa emisora, y allí contó que conoció a su ahora esposo por Facebook y que luego de una relación virtual y el posterior enamoramiento, decidieron casarse.

Lamentablemente para la colombiana, que se fue a vivir a Egipto, el maltrato físico y verbal comenzó tan solo días después de su boda.

“No me dejaba ir al baño, si yo quería ir, él me tenía que acompañar. Me prohibió salir de la casa, duré dos meses encerrada. Cuando llegaba de trabajar, me revisaba todo, incluso cuántas veces me comunicaba con mi mamá”, contó a ese medio Valeria.