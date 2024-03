Todo México sigue conmocionado por el asesinato de Camila Gómez, una menor de ocho años que fue asesinada luego de visitar a una amiga para ir a piscina en Taxco, Guerrero, y cuyo cuerpo fue hallado al interior de una bolsa en el borde de una carretera.

(Vea también: Cony Camelo expuso drama de colombianos que fueron retenidos en México; perdieron la plata)

Tal fue la indignación de los habitantes que, luego de que se viralizara un video que indicaba que, al parecer, los responsables del asesinato fueron los padres de la amiga a la que iba a visitar Camila, varios habitantes de Taxco decidieron hacer justicia por mano propia y linchar a los sospechosos.

Luego de estos hechos y de que se supieran algunos datos sobre la necropsia de la menor asesinada, se llevó a cabo el sepelio de Camila que, según se entiende en los videos, fue acompañado por muchas personas.

Durante la despedida se registraron algunos videos de la madre, Magui Díaz, quien, en medio de su dolor, le dio unas últimas palabras desgarradoras a su hija, antes de que fuera enterrada.

“Quiero que estés tranquila y me des a mi toda la tranquilidad. Ayúdame a que no me vuelva loca, ayúdame a ser fuerte, mami” dijo la madre entre lágrimas.