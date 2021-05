Se desconoce por el momento la suerte de este alto dirigente (Yahya Sinwar) del movimiento que controla el enclave palestino, un territorio pobre de 2 millones de habitantes sometido al bloqueo israelí desde hace más de 10 años.

Desde las primeras horas del domingo (siendo aún sábado en Colombia), 17 palestinos murieron en bombardeos israelíes en el enclave, según las autoridades locales. Desde el inicio de este nuevo ciclo de violencia el 10 de mayo, han fallecido 174 palestinos, entre ellos 47 niños, y 1.200 resultaron heridos, según el último balance palestino.

En Israel, 10 personas han perdido la vida, entre ellos un niño, y hay 282 heridos, por los disparos de cohetes palestinos.

El ejército israelí “atacó el domicilio de Yahya Sinwar y el de su hermano, Mohamad Sinwar, jefe de logística de Hamás”, según un mensaje castrense en Twitter, donde se publicó un video que muestra graves daños bajo una nube de polvo, grabación que fue replicada por otras cuentas de Twitter, como se muestra a continuación:

#Israel’s #IDF says it struck the home of Yahya Sinwar, the leader of #Hamas, and his brother’s home in #Gaza. pic.twitter.com/0d3U9JjvPL

— George Mastropavlos (@g_mastropavlos) May 16, 2021