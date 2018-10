Con esa votación, el tribunal internacional desestimó que Chile esté obligado jurídicamente a entablar negociaciones con Bolivia para que este país obtenga un acceso soberano al océano Pacífico.

Los jueces decidieron, por la misma diferencia de votos, rechazar las peticiones de Bolivia, que había pedido que se declarase que Chile había incumplido en el pasado esa obligación de negociar.

Para el presidente chileno, Sebastián Piñera, la CIJ “ha hecho justicia y ha puesto las cosas en su lugar, estableciendo en forma clara y categórica que Chile nunca ha tenido ninguna obligación de negociar una salida al mar”.

El artículo continúa abajo

El exministro chileno de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz comentó que el fallo de la CIJ que dio la razón a su país frente a la demanda marítima presentada por Bolivia “es un punto final” a este caso.

“Estamos muy contentos y ya lo habíamos dicho”, comentó a los periodistas Muñoz, que dirigió la diplomacia chilena durante el gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), y le correspondió enfrentar la mayor parte del litigio, presentado por Bolivia en 2013.

Con esta demanda, Bolivia buscaba que la CIJ obligara a Chile a negociar y concederle una salida soberana al Pacífico, que el país andino perdió en una guerra del siglo XIX.

Según el Gobierno boliviano, Chile ofreció varias veces negociar un acceso marítimo pero no cumplió, mientras el Ejecutivo chileno defendió que se trataba de conversaciones que no prosperaron y no generaban obligaciones jurídicas.

Chile sostiene que sus asuntos fronterizos con Bolivia fueron resueltos en un tratado suscrito en 1904, veinticinco años después del conflicto y durante todo el proceso defendió la validez de dicho acuerdo.

“La integridad territorial de nuestro país no se toca, las fronteras van a ser iguales a las que estaban establecidas antes de la lectura de este fallo, nuestra población no está afectada”, subrayó Muñoz.

En su fallo de hoy, por 12 votos a 3, la corte de La Haya dio la razón a Chile en todos los puntos presentados por Bolivia, estableciendo que no tiene ninguna obligación de negociar un acceso marítimo para Bolivia.

Para Muñoz, este caso “se acabó, se acabó el intento de una obligación de negociar con Bolivia. Eso no existe ha dicho la Corte”.

“Ahora estamos esperando si el Gobierno boliviano va a cumplir con este fallo de la Corte. Nosotros dijimos que íbamos a cumplir, que Chile respeta el derecho internacional, que respeta los tratados, ahora la pelota está en el lado boliviano, de si van a cumplir con este fallo contundente donde la Corte Internacional nos ha dado toda la razón”.

“Este fallo es histórico y marca un antes y un después respecto a los reclamos bolivianos. No tiene sustento que Chile haya tenido la obligación jurídica de obligarse a negociar con Bolivia. Creo que esto es punto y final a este caso”, insistió.

Subrayó además que el resultado de la demanda “ha sido un trabajo de varios Gobiernos (chilenos)”, y ha sido además “una derrota catastrófica para (el presidente de Bolivia) Evo Morales”.